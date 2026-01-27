Manchester City-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Etihad Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Manchester City-Galatasaray maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Sarı-kırmızılılar, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda play-off'ta seri başı olarak yer alacak. Peki, "Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...