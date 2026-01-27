Habertürk
        Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Manchester City-Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'nin konuğu oluyor. Devler Ligi'nde geride kalan 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 10 puanla 8. haftaya 17. sırada girdi. Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde ederken son haftaya averajla haftaya 11. sırada girdi. Peki, "Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Manchester City-Galatasaray maçı tarihi ve saati...

        Giriş: 27.01.2026 - 21:31 Güncelleme: 27.01.2026 - 23:57
        Manchester City-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Etihad Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Manchester City-Galatasaray maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Sarı-kırmızılılar, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda play-off'ta seri başı olarak yer alacak. Peki, "Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Manchester City-Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

        MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

        GALATASARAY, KENDİNİ İLK 16'YA ATMAYA ÇALIŞACAK

        Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.

        Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, yarınki müsabakası kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.

        Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.

        EV SAHİBİ EKİPTE ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

        Manchester City'de 8 önemli futbolcu, Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi' nin 7. haftasındaki Bodo/Glimt müsabakasında kırmızı kart gören İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, yarınki müsabakada sahaya çıkamayacak.

        "Maviler"de Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho'nun da sakatlıkları nedeniyle yarın Galatasaray'a karşı oynaması beklenmiyor. Ara transferde alınan Marc Guehi ile Antoine Semenyo da statü gereği kadroya giremeyecek.

        İngiliz ekibinde, Nico O'Reilly, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası için cezalı duruma düşecek.

        MUHTEMEL 11'LER

        Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Gonzalez, Foden, Bernardo Silva, Cherki, Doku, Haaland

        Galatasaray: Uğurcan; Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai; Lemina, Torreira, Yunus Akgün; Barış Alper, Sane; Osimhen

