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Manchester City ile Inter, İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. İlklere sahne olan dev finali İngiliz ekibi Manchester City 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. İlk yarısı golsüz sona eren maçta City'ye kupayı getiren golü 68. dakikada Rodri kaydetti.

MANCHESTER CITY İLK KEZ 'EN BÜYÜK' Inter'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Manchester City, bir ilki başardı. İngiliz devi, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. M.City, daha önce 2021 yılında Chelsea ile finalde karşılaşmış ve rakibine 1-0 yenilerek kupayı kazanma şansını kaçırmıştı.

KUPA İLK KEZ BİR TÜRK FUTBOLCUNUN ELİNDE İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından dev kupa, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükseldi. City'de forma giyen İlkay Gündoğan takımıyla zafere ulaşarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk futbolcu oldu. Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise kupayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR İlk devrede topla daha fazla oynayan taraf Manchester City oldu. Rakibini yarı sahasında karşılayan Inter ise hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. İngiltere ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. 6. dakikada Manchester City tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bernardo Silva’nın vuruşunda, top az farkla auta gitti. 20. dakikada gelişen Inter hücumunda Lautaro Martinez'in pasıyla Marcelo Brozovic topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

26. dakikada Inter gole yaklaştı. Manchester City kalecisi Ederson'un hatalı pasında top Nicolo Barella'nın önünde kaldı. Ceza alanı dışındaki Barella'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 27. dakikada Kevin De Bruyne’nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Erling Haaland, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli futbolcunun çaprazdan vuruşunda Inter kalecisi Andre Onana gole izin vermedi. 58. dakikada Inter gole yaklaştı. Bernardo Silva'nın hatalı geri pasında topa hareketlenen Lautaro Martinez, ceza sahasına girerek kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk ederek açıyı daraltan Ederson, Arjantinli futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi.

68. dakikada Manchester City golü buldu. Bernardo Silva, Manuel Akanji’nin ara pasıyla sağ taraftan ceza sahasına girdi. Silva'nın son çizgiden çevirdiği top, savunmadan sekerek Rodri'nin önüne düştü. Ceza sahasına giren İspanyol futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0 71. dakikada Inter tehlikeli geldi. Denzel Dumfries’in kafayla ceza sahasına havalandırdığı topa, Manuel Akanji müdahale edemedi. Kale sahası önünde Federico Dimarco’nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Dimarco’nun kafa vuruşunda, bu kez Romelu Lukaku’ya çarpan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. 78. dakikada Manchester City, ikinci gole yaklaştı. Şık bir vücut çalımıyla rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Phil Foden'ın yerden şutunda kaleci Andre Onana topu yatarak kontrol etti. 88. dakikada Inter, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Robin Gosens'in kafayla çevirdiği top, kale alanındaki Romelu Lukaku'nun önünde kaldı. Lukaku'nun kafa vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi. Ruben Dias, dönen topu kafayla kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

STAT: Atatürk Olimpiyat HAKEMLER: Szymon Marciniak, : Pawe? Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz MANCHESTER CITY: Ederson - Ake, Dias, Akanji, Stones (Dk. 82 Walker), Rodri, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, De Bruyne (Dk. 36 Foden), Grealish, Haaland INTER: Onana - Darmian (Dk. 84 D'Ambrosio), Acerbi, Bastoni (Dk. 76 Gosens), Dumfries (Dk. 76 Bellanova), Brozovic, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 84 Mkhitaryan), Barella, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko (Dk. 57 Lukaku) GOL: Dk. 68 Rodri (Manchester City) SARI KARTLAR: Haaland (Manchester City), Barella, Lukaku, Onana, Simone Inzaghi (Teknik Direktör) (Inter)