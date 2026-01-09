Habertürk
        Haberler Spor Transfer Manchester City, Semenyo'yu açıkladı! - Futbol Haberleri

        Manchester City, Semenyo'yu açıkladı!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Bournemouth forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Antoine Semenyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 12:57 Güncelleme: 09.01.2026 - 12:57
        Manchester City, Semenyo'yu açıkladı!
        İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Ganalı kanat oyuncusu Antoine Semenyo'yu transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Bournemouth forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Ganalı futbolcu kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "Manchester City'ye katıldığım için çok gururluyum. Dünya çapında oyuncular, dünya çapında tesisler ve Pep Guardiola gibi gelmiş geçmiş en iyi menajerlerden birine sahip bir kulüp. Burada olmak gerçek bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.

        Geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta 11 gol atan Semenyo, bu sezon ise 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Manchester City, Ganalı oyuncu için 65 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

