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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United: 0 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester United: 0 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasındaki dev maçta Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 3-0 mağlup etti. Luis Diaz (2) ve Mohamed Salah'ın golleriyle galip gelen Liverpool, puanını 9'a yükseltti. Manchester United ise haftayı 3 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 20:25 Güncelleme: 01.09.2024 - 20:25
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        Dev maçta kazanan Liverpool!
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        İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Old Trafford'ta oynanan Manchester United ile Liverpool arasındaki dev maç, Liverpool'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 42. dakikalarda Luis Diaz, 56. dakikada da Mohamed Salah attı.

        LIVERPOOL, SLOT DÖNEMİNE MÜTHİŞ BAŞLADI

        Jürgen Klopp sonrası yeni teknik direktörü Arne Slot ile sezona başlayan Liverpool, üçte üç ile 9 puan topladı.

        MANU'DAN KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ

        Manchester United ise Brighton'ın ardından Liverpool'a da yenildi ve 3 maçta 3 puanda kaldı.

        Liverpool, milli ara sonrası Nottingham'ı ağırlayacak. Manchester United ise Southampton'a konuk olacak.

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