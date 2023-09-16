Manchester United: 1 - Brighton: 4 MAÇ SONUCU

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki rakibi Manchester United, Premier Lig’de haftayı mağlubiyetle kapattı. Manchester ekibi, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Old Trafford’da Brighton Hove Albion’u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Brighton, 20. dakikada Danny Welbeck’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın 53. dakikasında mavi-beyazlılar, Pascal Gross’un golüyle farkı 2’ye çıkardı. 71. dakikada bu sefer Joao Pedro ağları sarstı ve konuk ekip skoru 3-0 yaptı. 73. dakikada Manchester United, Hannibal Mejbri’nin bulduğu golle skoru 3-1’e getirdi. Mücadele 3-1 Brighton üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Brighton puanını 12’ye yükseltirken, Manchester United ise 6 puanda kaldı.

Öte yandan yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır da Brighton maçında yedekler arasında yer aldı.