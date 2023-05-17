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Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

Yeni sezonda Erik Ten Hag önderliğinde yapılanmaya gidecek olan Kırmızı Şeytanlar, 13 oyuncusuyla yollarını ayırmaya karar verdi

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  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Ligde Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine sürdüren Kırmızı Şeytanlar, yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester ekibi, yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya gidicek ve beklentinin altında kalan 13 oyuncusuyla yollarını ayıracak.
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Erik Ten Hag'ın yeni sezonda kadroda görmek istemediği isimler arasında birçok yıldız isimde bulunuyor.
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Kadroyu kendi planlamalarına göre oluşturmak isteyen Erik Ten Hag'ın yeni sezonda takımda istemediği isimler;
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Eric Bailly

    Tecrübeli savunmacı formda kalmak için mücadele etti fakat düzenli bir başlangıç yapamadı.
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Harry Maguire

    İngiltere kaptanı, bu sezon hayal kırıklığı yarattı ve gösterdiği performansla ağır eleştiriler aldı.
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Alex Telles

    Brezilyalı sol bek, United'da beklenen etkiyi yaratmakta zorlandı. 
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Dean Henderson

    İngiliz kaleci, David de Gea'nın gerisinde kaldı ve daha fazla oyun süresi almak istediği için takımdan ayrılmak istiyor.
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Brandon Williams

    Genç oyuncu bu sezon Norwich City'e kiralanmıştı, etkili bir performans göstersede yinede kadroda düşünülmüyor. Bu yaz bir Premier Lig kulübüne satılabilir.
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Scott McTominay

    İskoç oyuncu, düzenli bir başlangıç yaptı fakat yaratıcılık eksikliği nedeniyle eleştirildi.
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Anthony Elanga

    İsveçli kanat oyuncusunu, bu sezon parlayanlar arasındaydı. Barcelona'ya transfer olmasıyla anılıyor
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Anthony Martial

    Fransız forvet, Sevilla'da kiralıktı ve etkili oldu. Tekrar İspanya'da forma giyebilir.
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Phil Jones

    İngiliz defans oyuncusu ciddi bir sakatlık nedeniyle iki yıldır sahalardan uzak kaldı. Tekrar United için oynaması pek olası değil ve bu yaz serbest bırakılabilir.
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Alex Tuanzebe

    İngiliz defans oyuncusu, yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Bu yaz serbest bırakılabilir.
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Ethan Galbraith

    Genç oyuncu, United tarafından beğeniliyor fakat A takıma girmeyi başaramadı. Yaz döneminde kiralanabilir.
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Ondreh Mastny

    Manchester ekibinde oynama şansı çok düşük olan kaleci için bir kiralama hamlesi düşünülüyor.
  • Manchester United 13 oyuncusuyla yollarını ayırıyor!

    Charlie Wellens

    Kadroya girmesi zor gözüken genç oyuncu için alt liglerden bir takıma kiralama hamlesi düşünülüyor.

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