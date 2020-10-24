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Manchester United Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Muhtemel 11'ler

Manchester United ile Chelsea Premier Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve topladığı 6 puanla 15. sırada yer alan Manchester United, 8 puanla 9. basamakta bulunan Chelsea'yi konuk edecek. Peki Manchester United Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Muhtemel 11'ler...

Manchester United Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Muhtemel 11'ler

Manchester United Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Manchester United'da sakatlıkları süren Bailly, Lingard ve kırmızı kart cezalısı Martial, kritik maçı kaçırak isimler. Chelsea'da ise Kepa sakatlığı nedeniyle United'a karşı forma giyemeyecek.

MANCHESTER UNITED CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United Chelsea maçı 24 Ekim 2020 Cumartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak. Old Trafford'da oynanacak karşılaşmayı Martin Atkinson yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea, Tuanzebe, Lindelöf, Shaw, Wan-Bissaka, Pogba, McTominay, Telles, Fernandes, Greenwood, Rashford

Chelsea: Mendy, James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Pulusic, Havertz, Werner

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