Manchester United'da kabus sürüyor: Brighton deplasmanda kazandı!

Manchester United, Premier Lig'in 22. haftasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Brighton, Manchester United deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Brighton, henüz 5. dakikada Yankuba Minteh ile öne geçti. Bruno Fernandes, 23. dakikada penaltı noktasından skora dengeyi getirdi.

53. dakikada Joao Pedro ile fileleri havalandıran ancak VAR'a takılan Brighton, 60. dakikada Kaoru Mitoma ile bir kez daha öne geçti.

Manchester United'ın beraberlik golü için büyük baskı kurup oyunu tek kaleye çevirdiği anlarda Andre Onana'nın büyük hatası sonrası Brighton, 76. dakikada Georginio Rutter ile skoru belirledi. MANCHESTER UNITED KAZANAMIYOR Son 6 maçında 1 kez kazanan ve 4. kez mağlup olan Manchester United, 26 puanda kaldı.