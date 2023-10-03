Manchester United-Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Galatasaray maçı şifresiz mi, neden açılmıyor? - Futbol Haberleri

Manchester United-Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Galatasaray maçı şifresiz mi, neden açılmıyor? - Futbol Haberleri

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Manchester United-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Maçı televizyondan takip edecek olan futbolseverler Manchester United-Galatasaray maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, "Manchester United-Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanıyor?" İşte detaylar...