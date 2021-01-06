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HaberlerFutbolİngiltereManchester United Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Maç ne zaman, saat kaçta
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Manchester United Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Maç ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Manchester United ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Adada günün sonucu en çok merak edilen maçlardan biri olan zorlu mücadelede iki Manchester ekibi, finalde Tottenham'ın rakibi olmak için sahaya çıkacak. Peki Manchester United Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Maç ne zaman, saat kaçta

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa'da gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Manchester United Manchester City United maçı saat 22:45'de başlayacak...

MAN. UNITED MAN. CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final maçına sahne olacak Manchester United Manchester Citymaçı bu akşam 22:45'de başlayacak ve beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Fernandes, Rashford; Martial.

Manchester City: Steffen, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Foden, Bernardo, Sterling.

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