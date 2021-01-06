İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa'da gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Manchester United Manchester City United maçı saat 22:45'de başlayacak...
MAN. UNITED MAN. CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere Lig Kupası'nda yarı final maçına sahne olacak Manchester United Manchester Citymaçı bu akşam 22:45'de başlayacak ve beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Fernandes, Rashford; Martial.
Manchester City: Steffen, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Foden, Bernardo, Sterling.
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