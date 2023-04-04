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Manchester United, sol bek Shaw'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sol beki Luke Shaw'un sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı

Manchester United, sol bek Shaw'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı
AA

Bir dönem adı Türk kulüpleriyle de anılan Luke Shaw'un sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester United, Luke Shaw'ın kulüpteki kalış süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatacak yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar." ifadeleri kullanıldı.

Southampton altyapısından yetişen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2014'te 37,5 milyon avroya transfer olduğu Manchester United'ın formasını 249 kez giydi. Shaw, İngiltere Milli Takımı'nda ise 29 maçta görev aldı.

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