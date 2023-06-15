Mancini'den Zaniolo yorumu: "Yeniden doğmuş gibi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mancini'den Zaniolo yorumu: "Yeniden doğmuş gibi"

İtalya Milli Takımı'na geri dönen Nicolo Zaniolo'nun durumu İtalya'nın da gündeminde... Fenerbahçe'yle oynanan son maçta iki gol kaydeden İtalyan yıldız için konuşan Roberto Mancini, "Yeniden doğmuş gibi" yorumunu yaptı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Mancini'den Zaniolo yorumu: "Yeniden doğmuş gibi"

    İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, İspanya ile Uluslar Ligi'nde oynayacakları maç öncesi konuştu.

     
  • Mancini'den Zaniolo yorumu: "Yeniden doğmuş gibi"

    Deneyimli teknik adam, Galatasaray'dan aday kadroya davet ettiği Nicolo Zaniolo için "yeniden doğmuş" yorumunda bulundu.
  • Mancini'den Zaniolo yorumu: "Yeniden doğmuş gibi"

    Corriere dello Sport'ta yer alan haberde ayrıca, Zaniolo'nun Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesi İtalya için tam bir sürpriz olduğu vurgulandı.
  • Mancini'den Zaniolo yorumu: "Yeniden doğmuş gibi"

    23 yaşındaki yıldızın, coşkuyla İtalya'nın hocası Mancini'yi etkilediği belirtildi.
  • Mancini'den Zaniolo yorumu: "Yeniden doğmuş gibi"

    Zaniolo'nun ayrıca, fiziksel ve zihinsel olarak son derece iyi bir durumda olduğu aktarıldı.
  • Mancini'den Zaniolo yorumu: "Yeniden doğmuş gibi"

    Roberto Mancini'nin, Zaniolo'yu İspanya'ya karşı oynanacak maçta sağ kanatta kullanacağı belirtildi.
  • Mancini'den Zaniolo yorumu: "Yeniden doğmuş gibi"

    Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldız, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 11 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

     
  • Mancini'den Zaniolo yorumu: "Yeniden doğmuş gibi"

    İtalya'dan Fiorentina ve Juventus'un, İngiltere'den ise West Ham ve Tottenham'ın Zaniolo ile ilgilendiği öne sürülüyor.
  • Mancini'den Zaniolo yorumu: "Yeniden doğmuş gibi"

    Yine İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'da mutlu olan ve bir sezon daha kalmak isteyen İtalyan futbolcu, uygun bir teklif gelmesi durumunda ise transfere sıcak bakabilir. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.