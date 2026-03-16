        'Mandıra Filozofu'nun çekildiği Muğla'da 'Rasim Öztekin Hatıra Ormanı' oluşturulacak

        8 Mart 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in adı, vefatının beşinci yılında anlamlı bir proje ile ölümsüzleşecek. Öztekin'in başrolünde yer aldığı 'Madıra Filozofu' filminin çekildiği Muğla'da 'Rasim Öztekin Hatıra Ormanı' oluşturulacak

        Giriş: 16.03.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Rasim Öztekin adına hatıra ormanı oluşturulacak
        Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu merhum sanatçı Rasim Öztekin'in adı, başrolünde yer aldığı 'Mandıra Filozofu' filminin çekildiği Muğla'da TEMA Vakfı'nın aracılığıyla hatıra ormanı oluşturulmak için harekete geçiliyor.

        "Hayata nefes ol, onun adını çok sevdiği Ege'de yaşat" sloganıyla oluşturulacak hatıra ormanında filizlenen her bir fidan Rasim Öztekin'in adını yaşatacak. Sevenlerinin bağışlarıyla oluşturulacak hatıra ormanı; çocuklara, gençlere, yaşlılara, kadınlara ve erkeklere, kısaca tüm insanlara nefes olacak.

        "Rasim, doğa dostu, hayvansever, başta zeytin olmak üzere Ege'nin tüm ağaçlarının yeşiline, denizinin mavisine, 'Burada nefesim öyle rahat ki!' dediği havasına ve rüzgarına aşık bir insandı" diyen sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, sözlerini şöyle sürdürdü: Rasim'in adı, rol aldığı tiyatro oyunlarıyla, sinema filmleriyle ve dizilerle zaten sonsuza kadar yaşayacak. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun beşinci kavuklusu olarak da ismi ölümsüz. Ancak, onun adını hayattaki bu insani ve doğasever duruşuyla gönül verdiği Ege'deki bir ormanda sonsuza kadar yaşatmak da çok anlamlı. Çünkü, Rasim, hatıra ormanıyla gençlere yeşil bir miras bırakacak.

        Rasim Öztekin ve Esra Kazancıbaşı Öztekin
        Rasim Öztekin ve Esra Kazancıbaşı Öztekin

        Bir fidan bedelinin 103 TL olduğunu belirten Esra Kazancıbaşı Öztekin, "TEMA Vakfı aracılığıyla oluşturulacak hatıra ormanına katkıda bulunmak isteyenlerden bağışlarını 1 fidan ve katları olacak şekilde yapmalarını ve açıklama kısmına 'Rasim Öztekin Hatıra Ormanı' yazmalarını rica ediyoruz. Rasim'in adına ve anısına oluşturulacak, geleceğe yeşil miras niteliğindeki bu hatıra ormanına katkıda bulunmak isteyen tüm kişi ve kurumlara şimdiden teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

        Muğla'da oluşturulacak Rasim Öztekin Hatıra Ormanı'na bağışta bulunmak isteyenler için TEMA Vakfı'nın hesap bilgileri aşağıda yer almaktadır:

        TEMA Vakfı Hesap Bilgileri

        Banka: İş Bankası

        Alıcı: TEMA Vakfı

        IBAN: TR17 0006 4000 0011 0351 7684 57

        Açıklama: Rasim Öztekin Hatıra Ormanı

        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Geceye damga vurdu
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Alevler içinde kaldı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        "Bu futbol yetmez!"
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
