        Mango, toplam gelirini yüzde 13 artışla yaklaşık 3,8 milyar euroya taşıdı

        Mango'nun 2025 yılı gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 13'lük bir artışla yaklaşık 3,8 milyar euroya ulaştı. Sabit döviz kurlarına göre ciro yüzde 16 oranında arttı

        Giriş: 05.03.2026 - 16:10
        Mango, toplam gelirini 3,8 milyar euroya taşıdı

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Mango Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Toni Ruiz, "Karmaşık bir yılı olağanüstü bir yıla dönüştürdük, temel göstergelerimizde rekor büyüme elde ettik ve kârlılığımızı sürdürülebilir bir şekilde güçlendirdik. Bu kilometre taşları, iş modeline yatırım yapan, değer önerisine güvenen ve iddialı küresel hedefleri olan bir şirketi yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

        Şirketin FAVÖK’ü 2024 yılına göre %13’lük bir artışla 722 milyon euroya ulaşırken, net kâr ise %11'lik bir iyileşmeyle 242 milyon euro olarak gerçekleşti. İşletme maliyetlerinin yönetimindeki verimliliği ve tedarik zincirinin optimizasyonunu yansıtan %60,8'lik brüt marjı ise kârlılığını koruyarak bu rekor artışa eşlik etti.

        Mango, 2025’de stratejik projelere yaklaşık olarak 225 milyon euro değerinde bir bütçe ayırarak; mağaza ağının genişletilmesi ve yenilenmesi, Mango Campus’ün tam kapasiteyle faaliyete geçirilmesi, teknolojik ve lojistik kapasitelerin geliştirilmesi gibi süreçlere odaklandı. Bu yatırımlar, küresel varlığını genişletmeye, mağazaların teknolojik olarak geliştirilmesine ve Mango Campus’ün tam kapasiteyle faaliyete geçmesine imkan sağladı.

        Woman, Mango ekosisteminin ana itici gücü olmaya devam ederken, 2025 yılında toplam toplam gelirin %79'unu oluşturdu. Buna karşılık, Man, Kids, Teen ve Home koleksiyonları toplu bir büyüme yakalayarak toplamda %21'lik bir gelire ulaştı.

        Şirket, 2025 yılı boyunca 260'tan fazla satış noktasını hayata geçirerek, 2024-26 Stratejik Planı'nın 500 yeni mağaza açma hedefini planlanandan bir yıl önce gerçekleştirdi. Müşterilerinin alışveriş deneyimini iyileştirmek için 86 mağaza restorasyonu gerçekleştiren grup, yıl sonunda 120'den fazla stratejik pazarda 2.900’den fazla mağazadan oluşan bir ağa ve 900.000 m²'ye yakın bir satış alanına da sahip oldu.

        Bu bağlamda Mango, Barselona, Berlin, Ankara, Chicago, Roma, Münih ve Londra gibi uluslararası şehirlerde mağazalar açtı. Mango Teen ayrıca mağaza ağını ikiye katlayarak 60'tan fazla satış noktasına ulaştı. Şirket ayrıca, 2025 yılında ilk Mango Home fiziksel mağazalarını açtı ve yılı toplam dört fiziksel mağazayla tamamladı.

        Online kanal büyümesini de güçlendiren şirketin satışları grubun toplam gelirinin yaklaşık üçte birini oluşturdu.

        Mango'nun uluslararası faaliyetleri de 2025 yılında güçlü bir olgunluk seviyesine ulaştı; toplam iş hacmi küresel gelirinin %78'ini temsil ederken, en yüksek satış hacmine sahip pazarlar sıralamasında İspanya, Fransa, Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri öne çıktı. Bu ülkeleri, İtalya, Birleşik Krallık ve Portekiz takip etti.

        Mango, 2025 yılında iş gücünü 1.600'den fazla profesyonelle güçlendirdi ve dünya genelinde 18 binin üzerinde çalışan sayısına ulaştı.

        2025 YILI RAKAMLARI

        2024 2025 % artış
        Toplam gelir (milyon euro cinsinden) 3.339 3.767 13%
        FAVÖK (milyon euro cinsinden) 636 722 13%
        Net Kâr (milyon euro cinsinden) 219 242 11%
        Yatırım (milyon euro cinsinden) 219 225 3%
        Mağaza Sayısı 2.844 2.931 5%
        Çalışan Sayısı 16.400 18.000 10%
        *Mango MNG SA 2025 konsolide sonuçları
