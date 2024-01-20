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        Haberler Spor Basketbol STBL Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Ekmas: 80-83 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Ekmas: 80-83 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında konuk olduğu Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-80 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:40
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        Galatasaray, Manisa'da kazandı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-80 mağlup etti.

        Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hızlı başladığı periyoda Galatasaray Ekmas, Walden'in etkili oyunuyla ortak oldu ve maçın 5. dakikası konuk ekibin 10-9 üstünlüğüyle geçildi. Galatasaray Ekmas, çekişmeli geçen periyodu 19-17 üstün tamamladı.

        Sarı-kırmızı ekip, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. Prepelic ve Halilovic'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Ekmas, soyunma odasına 41-38 önde gitti.

        Manisa Büyükşehir Belediyespor 3. periyoda etkili başladı. Farkı kapatıp öne geçen yeşil-beyazlılar, maçın 25. dakikasını 52-48 önde geçse de Buğrahan Tuncer ve McCormack'ın etkili oyunuyla Galatasaray Ekmas, periyodu 62-60 üstün tamamladı.

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        Final periyodu iki takımın karşılıklı sayılarıyla çekişmeli başladı. Galatasaray Ekmas, son 5 dakikasına 71-70 önde girdiği müsabakayı 83-80 kazandı.

        Salon: Muradiye

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 11, Cruz 9, Luther 9, Anderson 23, Terry 22, Ege Arar, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 6, Barış Çağan Özkan

        Galatasaray Ekmas: Walden 13, Sadık Emir Kabaca 2, Prepelic 12, McCormack 13, Göksenin Köksal, İsmet Akpınar 4, Halilovic 11, Bost 11, Samet Geyik, Buğrahan Tuncer 17

        1. Periyot: 17-19

        Devre: 38-41

        3. Periyot: 60-62

        Beş faulle çıkan: 38.21 Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Ekmas)

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