Manisa'da sepetli motosiklet üzüm bağına devrildi: 1 ölü

İstanbul Maltepe'de 2019 yılında ablası tarafından kayıp başvurusu yapılan kadının, eşi tarafından öldürüldükten sonra bir ay evde bekletildiği, ardından parçalanarak çöp konteynerine atıldığı ortaya çıktı. Evde yapılan luminol çalışmada 7 yıl önce işlenen cinayetin kan izleri bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Daha Az Göster