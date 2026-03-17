Manisa'da sepetli motosiklet üzüm bağına devrildi: 1 ölü
Manisa'da 70 yaşındaki Mehmet Cantürk'ün sürdüğü sepetli motosiklet üzüm bağına uçtu. Olay yerine sevk edilen ekipler Cantürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
ÜZÜM BAĞINA UÇTU
İHA'daki habere göre kaza; Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Cantürk (70) yönetimindeki sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına uçtu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Mehmet Cantürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cantürk’ün cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.