        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Manisa FK: 0 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manisa FK: 0 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Sivasspor, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Jonathan Okoronkwo'nun kaydettiği golle ligde üst üste 3. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 47'ye çıkardı. 75. dakikada Christopher Herelle'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Manisa FK ise haftayı 43 puanla tamamladı.

        Giriş: 21.03.2026 - 17:56
        Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet!

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Manisa FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Sivasspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 30. dakikada Jonathan Okoronkwo attı.

        Ev sahibinde forma giyen Christopher Herelle 75. dakikada kırmızı kart görürken, Kırmızı Beyazlılar'da ise Bekir Böke 70. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Sivasspor, haftayı 47 puanla tamamladı. Manisa FK ise 43 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Adana Demirspor'a konuk olacak. Sivasspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

