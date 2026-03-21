Manisa FK: 0 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

Özel'den bayram mesajında barış temennisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da kıldığı bayram namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, "İran'ın geleceğine İranlılar karar verecek. İran'ın demokratik bir Cumhuriyet'e dönüşmesi, toprak bütünlüğünü koruması, birlik, beraberlik içinde olması, huzur içinde olması, istikrar içinde olması tüm temennimizdir. İran'da istikrar bozacak her şey, Türkiye için gelecekte bir tehdittir. Bunun için bir kez daha hem Suriye'ye hem İran'a hem Irak'a bütün coğrafyamıza barış diliyoruz, huzur diliyoruz" dedi