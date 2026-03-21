Manisa FK: 0 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Sivasspor, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Jonathan Okoronkwo'nun kaydettiği golle ligde üst üste 3. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 47'ye çıkardı. 75. dakikada Christopher Herelle'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Manisa FK ise haftayı 43 puanla tamamladı.
Giriş: 21.03.2026 - 17:56
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 30. dakikada Jonathan Okoronkwo attı.
Ev sahibinde forma giyen Christopher Herelle 75. dakikada kırmızı kart görürken, Kırmızı Beyazlılar'da ise Bekir Böke 70. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Sivasspor, haftayı 47 puanla tamamladı. Manisa FK ise 43 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Adana Demirspor'a konuk olacak. Sivasspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
