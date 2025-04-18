Manisa FK: 2 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Georgi Minchev ve Bartu Göçmen'in golleriyle kazanan Manisa FK, puanını 41'e çıkararak 16. sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise haftayı 39 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 28'de Georgi Minchev ve 45. dakikada Bartu Göçmen attı. Konuk ekibin tek golünü ise 54. dakikada Owusu Kwabena kaydetti.
Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 41'e yükselterek 16. sıraya tırmanırken, MKE Ankaragücü ise 39 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.