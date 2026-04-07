Manisa FK: 2 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK, evinde Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Lois Diony ve Muhammed Kiprit'in attığı gollerle ligdeki üç maçlık galibiyet hasretini bitiren Manisa FK, puanını 46'ya çıkardı. Pendikspor ise haftayı 57 puanla tamamladı.
Giriş: 07.04.2026 - 18:57
Ege temsilcisine galibiyeti getiren golü 5'te Lois Diony ve 90+5. dakikada Muhammed Kiprit attı
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Van Spor FK'ya konuk olacak. Pendikspor, Çorum FK'yı ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ