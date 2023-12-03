Manisa FK: 3 - Altay: 0 | MAÇ SONUCU
Manisa FK, 1. Lig'in 14. haftasında Altay'ı konuk ettiği müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Manisa FK'da Sandro Lima, 47. dakikada penaltıdan yararlanamadı
Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Altay'ı 3-0 mağlup etti.
Manisa FK'de Sandro Lima, 47. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Gürcan Hasova, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Ayberk Karapo, Graovac, Domgjonas, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar (Dk. 82 Oğuz Gürbalak), Burak Altıparmak, Topalli (Dk. 66 Tabla), Kerim Frei (Dk. 82 Bekir Karadeniz), Diallo (Dk. 90+4 Doğukan Emeksiz), Sandro Lima (Dk. 90+3 Muhammed Enes Kiprit)
Altay: Eren Karataş, Tolga Ünlü (Dk. 84 Caner Baycan) İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam (Dk. 84 Murat Berkan Demir), Zeki Yıldırım, Ali Kızılkuyu (Dk. 73 Mehmet Gündüz), Deniz Kadah (Dk. 84 Murat Uluç), Salih Sarıkaya, Paixao
Goller: Dk. 12 Sandro Lima (penaltıdan), Dk. 78 Ayberk Karapo, Dk. 90+2 Tabla (Manisa FK)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Murat Berkan Demir (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 10 İbrahim Öztürk, Dk. 11 Eren Karataş, Dk. 59 Özgür Özkaya, Dk. 64 Deniz Kadah (Altay), Dk. 21 Tugay Kacar, Dk. 71 Domgjonas (Manisa FK)