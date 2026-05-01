Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Manisa FK Manisa FK: 5 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Manisa FK: 5 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Manisa FK, sahasında Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti. Bobby Adekanye (2) ile Lois Diony'nin (3) attığı gollerle farklı galibiyet elde eden Manisa FK, sezonu 55 puanla 9. sırada tamamladı. Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor ise sezonu 34 puanla 18. sırada bitirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 21:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK gol oldu yağdı!

        Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Manisa FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 13 ve 26. dakikalarda Bobby Adekanye, 49 (p), 53 ile 57. dakikalarda ise Lois Diony kaydetti.

        Bu sonuçla beraber Manisa FK sezonu 55 puanla 9. sırada bitirirken, TFF 2.Lig'e düşen Sakaryaspor ise 34 puanla 18. sırada tamamladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        Maçta heyecan sürüyor!
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı