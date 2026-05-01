Manisa FK: 5 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Manisa FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 13 ve 26. dakikalarda Bobby Adekanye, 49 (p), 53 ile 57. dakikalarda ise Lois Diony kaydetti.

Bu sonuçla beraber Manisa FK sezonu 55 puanla 9. sırada bitirirken, TFF 2.Lig'e düşen Sakaryaspor ise 34 puanla 18. sırada tamamladı.