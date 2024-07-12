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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Manisa FK, Ganalı Kwasi Wriedti'yi kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Manisa FK, Ganalı Kwasi Wriedti'yi kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 30 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu Kwasi Okyere Wriedt ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:43 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:43
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        Manisa FK'den yapılan açıklamada, Wriedt ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kwasi Wriedt, Manisa FK ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum ve bunun için çok heyecanlıyım. Manisa Futbol Kulübünün hedefleri için çok çalışıp, takımıma en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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