Manisa Manulaş 6 daimi işçi alacak

İŞKUR üzerinden Manisa Manulaş tarafından işçi alımı için duyuru yayımlandı. İlana başvurmak isteyenler adaylar için şartlar yayımlanan formlar üzerinden duyuruldu. İşte Manisa Manulaş tarafından yayımlanan o ilanlar...

Manisa Manulaş 6 işçi alımı duyuruları