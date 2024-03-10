Manisa sahur ve iftar saati kaçta? 2024 Diyanet İmsakiyesi ile Manisa iftar, sahur (imsak) saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimle birlikte belli olan 2024 Manisa İmsakiye 30 günlük orucun takvimini sunuyor. Mübarek Ramazan ayında Manisa'da oruç tutan vatandaşlar Manisa iftar ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunacak sorusuna yanıt arıyor. Her ilde farklı dakikalarda açılacak olan iftar için en erken ve en geç saatler 2024 Ramazan İmsakiyesi içerisinde yer alıyor. İşte 2024 Diyanet İmsakiyesi Manisa iftar, sahur ve imsak saatleri
Müslümanların önem verdiği Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü itibariyle başlarken Manisa sahur ve iftar saati merak ediliyor. İl il imsakiye saatleri duyurulurken Manisa sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak sorusuna yanıt aranıyor. 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte Manisa İmsakiye takvimi vakti belli oldu. Her ilde farklı dakikalarda açılacak olan iftar için en erken ve en geç saatler merak ediliyor. İşte 2024 Ramazan İmsakiye takvimi ile Manisa iftar, sahur ve imsak saati vakitleri
MANİSA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
MANİSA İMSAKİYESİ 2024
1.GÜN
Manisa İftar Vakti: 19:20
Manisa Sahur (İmsak) Vakti: 05:59
2.GÜN
Manisa İftar Vakti: 19:21
Manisa Sahur (İmsak) Vakti: 05:58
3.GÜN
Manisa İftar Vakti: 19:22
Manisa Sahur (İmsak) Vakti: 05:56
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4.GÜN
Manisa İftar Vakti: 19:23
Manisa Sahur (İmsak) Vakti: 05:55
5.GÜN
Manisa İftar Vakti: 19:24
Manisa Sahur (İmsak) Vakti: 05:53
6.GÜN
Manisa İftar Vakti: 19:25
Manisa Sahur (İmsak) Vakti: 05:51
7.GÜN
Manisa İftar Vakti: 19:26
Manisa Sahur (İmsak) Vakti: 05:50
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arefe günü: 9 Nisan 2024 Salı (Yarım Gün)
Ramazan Bayramı birinci gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı ikinci gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı üçüncü gün: 12 Nisan 2024 Cuma
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir.
KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı birinci gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı ikinci gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı üçüncü gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı dördüncü gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?
Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber’in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de “kendini tutma, geri durma” anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen “imsak” yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.
Oruç, ahlakımızı güzelleştirir.
Oruç kötülüklerden korur.
Oruç, merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insana yoksulların çektikleri sıkıntıyı yaşatır da onlara yardım elini uzatma alışkanlığı kazandırır.
Oruç sağlığı korur.
Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir.
Oruç nimetlerin kadrini öğretir.