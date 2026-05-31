Manisa’da uçurumdan yuvarlanan aracın sürücü hayatını kaybetti
Manisa'da hafif ticari aracın yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Bülent Hızıloğlu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 31 Mayıs 2026 - 11:34
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Bülent Hızıloğlu (45), hayatını kaybetti.
UÇURUMDAN YUVARLANDI
DHA'daki habere göre kaza; Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Kazada, Bülent Hızıloğlu'nun kontrolünü yitirdiği öne sürülen hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza, sabah saatlerinde diğer sürücüler tarafından fark edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Hızıloğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hızıloğlu'nun cenazesi morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
