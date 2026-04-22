Sosyal medyada hızla yayılan iddialar, "Romanların Prensi" olarak bilinen Kobra Murat'ı bir anda gündemin zirvesine taşıdı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan söylentiler büyük bir merak ve tartışma yaratırken, sanatçının hayatı ve kariyeri yeniden araştırılmaya başlandı. Renkli kişiliği ve sahne performanslarıyla tanınan isim hakkında ortaya atılan iddiaların perde arkası dikkat çekiyor. Peki, Kobra Murat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kobra Murat hayatı...
İSİM BENZERLİĞİ GÜNDEME GELDİ
Manisa'da yaşayan ve lakabı Kobra Murat olan bir vatandaşın evinde ölü bulunması üzerine karışıklık yaşandı.
ÜNLÜ İSİMDEN YANIT GELDİ
Kobra Murat sosyal medyada gündem olan iddialar sonrası şu açıklamayı yaptı:
''Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Arayan, soranlardan Allah razı olsun. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum canlarım''
KOBRA MURAT KİMDİR?
Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler aslında İstanbul Balat'ta yaşayan bir terzi. Kobra Murat, babasının, dedesinin, büyük büyükdedesinin doğduğu bu mahallede sürdürüyor hayatını. Kendi çevresinde çok ünlü bir terzi. Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlendi. Oğulları Doğuş ve Yiğithan’dan sonra, mutlaka bir kız çocuk sahibi olmak istediler. Altı yıl sonra dilekleri yerine geldi, 30 Temmuz 2007’de Sergül dünyaya geldi.
Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı ile biliniyor. Roman Show adlı bir albümü bulunan Kobra Murat Çukur dizisinde de kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi. Albümdeki şarkılar arasında ise Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin gibi şarkılar yer alıyor.