Trabzonspor, şehre getirdiği Manoel Messias ve Manuel Da Costa ile ilgili borsaya bildirimde bulundu.
MANOEL MESSIAS
Bordo-mavili takım, 1,5 yıllık kiralanan Manoel Messias için 2020-21 ve 2021-22 sezonları sonunda 1 milyon 250 bin euro'luk opsiyonları kullanabilecek. Oyuncu sezon sonuna kadar 400 bin euro maaş alacak.
KAP'a yapılan bildirimler şöyle:
"Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir.
Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre futbolcuya;
2019-20 futbol sezonunda 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının kullanılması halinde,
2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR,
2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
MANUEL DA COSTA
Da Costa ile ilgili yapılan bildirim ise şöyle:
"Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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