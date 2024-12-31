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        Haberler Bilgi Yaşam Mantar Kurabiye Tarifi Ve Yapılışı: Mantar Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Mantar Kurabiye Tarifi Ve Yapılışı: Mantar Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Mantar kurabiye, görünümüyle sevimli, dokusuyla ağızda dağılan ve lezzetiyle herkesin beğenisini kazanan bir kurabiye türüdür. Üstelik malzemeleri kolay bulunur ve yapımı da oldukça pratiktir. Peki, mantar kurabiye nasıl yapılır ve malzemeler neler? İşte detaylı tarifi ve püf noktaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:14
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        Mantar Kurabiye Tarifi Ve Yapılışı
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        Mantar kurabiye, adını mantarı andıran şekliyle almıştır. Bu şekil, bir şişe kapağı veya benzer bir yuvarlak nesne yardımıyla elde edilir. Özellikle çay saatlerinde sunumlarıyla fark yaratmak isteyenler için ideal bir tariftir.

        Mantar Kurabiye Tarifi

        Mantar kurabiye, hem görsel olarak hem de lezzet olarak farklı bir deneyim sunar. Adını, şekliyle benzerlik gösterdiği mantarlardan alır. Yapımı oldukça basit olan bu kurabiyeler, özellikle misafirlerinize sunabileceğiniz şık ve lezzetli bir atıştırmalık alternatifi sunar. Kurabiyenin dışı çıtır, içi ise yumuşak ve tatlıdır. Tarifte kullanılan malzemeler, her evde bulunan temel malzemelerdir, bu da tarifi daha pratik hale getirir. Mantar şeklini veren kakaolu kısım, kurabiyeye hem görsel hem de lezzetli bir dokunuş ekler.

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        Mantar kurabiye, özel günlerde ya da çay saatlerinde sofralarınızda şık bir alternatif olarak yer alabilir. Kurabiyenin yapımında kullanılan vanilya, tereyağı ve şeker, her lokmada zengin bir tat bırakır. Kakaolu bisküvi kısmı ise, tatlıyı dengeleyerek mantar kurabiyenin enfes bir lezzet yakalamasını sağlar. Üstelik hazırlama süresi de oldukça kısa olduğundan, ani misafir ziyaretlerinde pratik bir çözüm sunar. Hem küçüklerin hem de büyüklerin beğenisini kazanacak mantar kurabiyenin malzemeleri şunlardır:

        Mantar Kurabiye Malzemeleri

        Mantar kurabiye yapmak için temel malzemeler şunlardır:

        Hamur İçin:

        - 125 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında yumuşamış)

        - 1 su bardağı pudra şekeri

        - 1 çay bardağı sıvı yağ

        - 1 adet yumurta

        - 1 paket kabartma tozu

        - 1 paket vanilin

        - 3-3,5 su bardağı un (kıvama göre ayarlanır)

        Şekil Vermek İçin:

        - 1 yemek kaşığı kakao

        - Şişe kapağı veya yuvarlak bir kapak

        Mantar Kurabiye Yapılışı

        Mantar kurabiyenin yapımı, birkaç basit adımdan oluşur. İşte adım adım mantar kurabiye yapımı:

        • Hamurun Hazırlanması

        Tereyağı ve Pudra Şekerini Çırpın: Yumuşamış tereyağını bir karıştırma kabına alın. Üzerine pudra şekerini ekleyerek mikser veya spatula yardımıyla krema kıvamına gelene kadar karıştırın.

        Sıvı Malzemeleri Ekleyin: Sıvı yağı ve yumurtayı ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

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        Kuru Malzemeleri Ekleyin: Kabartma tozu, vanilin ve unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

        • Hamurun Şekillendirilmesi

        Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yuvarlayarak top şekli verin.

        Şekil verdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

        Küçük bir kaba kakao koyun. Şişe kapağının ağız kısmını kakaoya batırın. Her bir hamur topunun ortasına bastırarak mantar şekli oluşturun.

        • Pişirme Aşaması

        Fırını Isıtın: Fırını önceden 170 dereceye ayarlayın ve ısıtın.

        Kurabiyeleri Pişirin: Tepsiyi fırına yerleştirin ve kurabiyeleri yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kurabiyelerin üzeri kızarmadan, altı hafifçe pembeleşene kadar pişirmeye özen gösterin.

        Soğumaya Bırakın: Fırından çıkan kurabiyeleri tepsi üzerinde soğumaya bırakın.

        Mantar Kurabiye Yapılışı ve Püf Noktaları

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        Lezzetli ve tam kıvamında mantar kurabiyeler yapmak için şu püf noktalarına dikkat edebilirsiniz:

        • Tereyağı Kıvamı: Tereyağının oda sıcaklığında yumuşamış olması, hamurun kolay yoğrulmasını sağlar ve kurabiyelerin daha lezzetli olmasına yardımcı olur.
        • Hamurun Kıvamı: Hamuru yoğururken unu azar azar ekleyerek kıvamını kontrol edin. Çok sert bir hamur yapmamaya dikkat edin.
        • Şekil Verme: Kakao ile şekil verirken şişe kapağını kakaoya her defasında hafifçe batırın. Fazla kakao kullanımı, kurabiyelerin görüntüsünü bozabilir.
        • Pişirme Süresi: Kurabiyeleri fazla pişirirseniz sertleşebilir. Üzeri kızarmadan fırından almanız, ağızda dağılan bir doku elde etmenizi sağlar.
        • Kakao Alternatifleri: Kakao yerine tarçın kullanarak farklı bir aroma elde edebilirsiniz.

        Servis Önerisi

        Mantar kurabiyeler, genellikle çay veya kahve ile servis edilir. Ayrıca şu şekilde sunumlar yapabilirsiniz:

        - Pudra Şekeri ile: Üzerine ince bir tabaka pudra şekeri serpiştirerek görselliği artırabilirsiniz.

        - Kurabiye Kutusunda Hediye: Özel günler için bu kurabiyeleri paketleyip sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

        - Renkli Alternatifler: Hamura gıda boyası ekleyerek renkli mantar kurabiyeler hazırlayabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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