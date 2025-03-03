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        Haberler Spor Futbol İngiltere ManU, Fulham'a yenildi: Kupaya veda etti - Futbol Haberleri

        ManU, Fulham'a yenildi: Kupaya veda etti

        İngiltere Federasyon Kupası 5. tur maçında Manchester United, konuk ettiği Fulham ile 1-1 berabere kaldı. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazken, penaltılarla 4-3 kazanan Fulham çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 00:42 Güncelleme: 03.03.2025 - 00:42
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        ManU, Fulham'a yenildi: Kupaya veda etti
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        Fulham, Manchester United karşısında 117 yıl sonra ilk İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) zaferini elde etti.

        Old Trafford'da oynanan 5. tur maçında Calvin Bassey ve Bruno Fernandes'in karşılıklı golleriyle normal süre 1-1 berabere bitti.

        Uzatmalarda da skor değişmedi ve karşılaşmayı penaltılarla 4-3 kazanan Fulham çeyrek finale yükseldi.

        Fulham kalecisi Bernd Leno penaltı vuruşlarında Victor Lindelöf ve Joshua Zirkzee karşısında yaptığı iki kurtarışla tarihi galibiyetin mimarı oldu.

        Fulham, 29 Mart'taki çeyrek final müsabakasında Craven Cottage Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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