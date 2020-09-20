Marcao'dan transfer cevabı!

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Marcao, "Harika bir galibiyet aldık. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar birbirleri için mücadele eden bir Galatasaray takımı vardı. Bu yüzden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi başladık ama henüz çok erken ve bu seri galibiyetleri sürdürmek zorundayız. Hazırlık dönemini iyi geçirdim. Kendimi iyi hazırladım. Hocama ve yardımcılarına teşekkür etmek istiyorum. Bunu tek başıma yapmadım. Beni iyi hazırladılar. Etrafımda tecrübeli isimler var ve bana güven veriyorlar" dedi.

Son günlerde konuşulan transfer haberleriyle ilgili sorulan soruya cevap veren Marcao, "Bu konuyla ilgili bir şey demem. Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak; ben bir şey diyemem" diyerek cevap verdi.