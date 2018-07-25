Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) Sergio Marchionne'den boşalan kaptan koltuğuna şirket bünyesindeki Jeep ve RAM markalarının yöneticisi Mike Manley’nin atanmasının ardından, yine Marchionne'nin üstlendiği Ferrari Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO’luğu görevlerine de iki kişi atandı. Bunlardan öne çıkan isim ise Ferrari'nin yeni CEO'su Louis Carey Camilleri. FCA'nın tepesindeki görevini 2021 yılına sürdürmeyi hedefleyen fakat 66 yaşında hayatını kaybeden Marchionne'nin birkaç yıl öncesine kadar ciddi bir sigara tiryakisi olduğu biliniyor. Şirketinden henüz bir resmi açıklama gelmese de, Sergio Marchionne'nin hafta başında omzundan geçirdiği ameliyatın sebebinin yumuşak doku kanseri (Sarkoma) olduğu iddia ediliyor.





FERRARI'NİN BAŞINA CAMILLERI GELDİ

Bu hastalığın da birçok kanser türünde olduğu gibi sigara kullanımına bağlı olarak nüksettiği düşünülünce, Ferrari'nin yeni CEO'su olan Camilleri'nin ismi daha çok dikkat çekiyor. Çünkü Camilleri, Ferrari'deki görevinden önce sigara üreticisi Philip Morris'in 5 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luğu görevini yürüttü. Yani, bugün sigara yüzünden yaşamını yitiren FCA'nın 14 yıllık CEO'su Marchionne'nin Ferrari'deki görevini, bir sigara şirketinin eski tepe yöneticisi üstlenmiş durumda.

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