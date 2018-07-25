Fiat'ın sahibi Agnelli ailesi de 66 yaşındaki Marchionne'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

2004 yılında Fiat'a katılan Marchionne, şirketin Chrysler ile birleşmesinde çok önemli bir rol oynamış ve grubun dünyanın en büyük yedinci otomotiv üreticisi olmasını sağlamıştı. Marchionne, Fiat ve Chrysler markalarını iflastan kurtaran isim olarak görülüyordu.

Sergio Marchionne, 3 hafta önce İsviçre'de omuzundan geçirdiği bir operasyon sonucu durumunun kötüleşmesinin ardından sürpriz bir şekilde 22 Temmuz itibariyle görevinden alınmış ve yerine Fiat'ın Jeep biriminden sorumlu Mike Manley getirilmişti.

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