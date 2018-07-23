Altavilla'dan boşalan yere henüz atama yapılmazken, Sergio Marchionne'nin yerine dün itibariyle gelen yeni CEO Mike Manley geçici bir süre bu bölgeden sorumlu olacak. Altavilla ve Manley, işlerin aksamaması için ağustos ayı sonuna kadar birlikte çalışacak.



54 yaşındaki Altavilla, eski CEO Marchionne'ye yakınlığı ile biliniyordu.

HASTALIĞI NEDENİYLE GÖREVİNDEN ALINDI

FCA Grup, 3 hafta önce İsviçre'de omuzundan ameliyat geçiren 66 yaşındaki Marchionne'nin sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle sürpriz bir şekilde Manley'in üst yöneticilik görevine getirilmesine karar vermişti.

Fiat'a 2004'te katılan 66 yaşındaki Marchionne, şirketin iflas halindeki Amerikan otomotiv devi Chrysler'i bünyesine katma sürecinde kilit rol oynamıştı.

Marchionne'nin en yakınındaki isimlerden biri olan Manley ise şirket bünyesinde 2009'dan bu yana 4X4 araç markası Jeep'in, 2015'ten bu yana da ilave olarak kamyonet markası Ram'in yöneticiliğini yapıyordu.

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