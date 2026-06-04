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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de parkta silahlı saldırı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Mardin'de parkta silahlı saldırı: 1 ölü

        Mardin Kızıltepe'de parkta silahlı saldırıya uğrayan 48 yaşındaki Deniz Kaplan, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 01:35 Güncelleme:
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        Mardin'de parkta silahlı saldırı: 1 ölü

        Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki TOKİ Parkı'nda meydana geldi.

        Parkta bulunan Deniz Kaplan (48), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kaplan, ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaplan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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