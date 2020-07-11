2017'den bu yana Galatasaray forması giyen Mariano için flaş açıklama! Globoesporte'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu! Menajer aracılığıyla bir teklif yapıldığı ancak Mariano'nun Galatasaray'dan ve Fransa'dan bir teklif aldığı, önceliği de bu ikisine verdiği kaydedildi. Mariano, Gremio'ya önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kesin olarak bir cevap vereceğini de iletti.

"TÜRKİYE'DEN 2 TEKLİF VAR"

Brezilya'dan O Tempo'nun haberine göre Mariano'nun menajeri, Galatasaray'ın 4 aydır maaş ödemesi yapmadığını da açıkladı. Marcelo Robalinho, "Galatasaray'da maaşlar 4 aydır ödenmediği için sözleşme yenilemeyeceğiz. Brezilya bizim için bir opsiyon. Ayrıca iki Türk kulübünden de teklif aldık" ifadelerini kullandı.