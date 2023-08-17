Maribor: 0 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Maribor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde goller 17.dakikada İrfan Can Kahveci, 120+21. dakikada Szymanski ve 120+23. dakikada Dusan Tadic'ten geldi.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turundaki rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler Hollanda temcilsici Twwente ile karşılaşacak.

Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.