Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Maribor: 0 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Maribor: 0 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Slovenya temsilcisi Maribor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 60. dakikasında tribünde çıkan olaylar nedeniyle maç durdu. Yaklaşık yarım saat duran karşılaşma Fenerbahçeli taraftarların stadyumdan çıkarılmasıyla tekrardan başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olaylı maçta zafer Fenerbahçe'nin!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Maribor'u 3-0 mağlup etti.

        Sarı-lacivertlilerde goller 17.dakikada İrfan Can Kahveci, 120+21. dakikada Szymanski ve 120+23. dakikada Dusan Tadic'ten geldi.

        FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF'TAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU!

        Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turundaki rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler Hollanda temcilsici Twwente ile karşılaşacak.

        MÜCADELE DURDU!

        Fenerbahçe'nin Maribor karşısında oynadığı mücadele 60.dakikada durdu.

        Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.

        UEFA, F.BAHÇE TARAFTARINI ÇIKARDI

        UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        Kartal'a 45 dakika yetti
        Kartal'a 45 dakika yetti
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!