Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te sürdüren Mario Balotelli'nin geleceği merak konusu. Takımla ayrılma noktasına gelen, bir süredir antrenmanlara dahi çıkarılmayan İtalyan santrforun yine Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyordu. Nice ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun Instagram hesabında bulunan "Aslan" emojisi ise kafaları karıştırdı.
Yıldız golcü futbolcu olan kardeşi Enock Barwuah ile fotoğrafını paylaşırken kişisel hesabındaki açıklama kısmına Galatasaray'ın da simgesi olan "Aslan" simgesi koydu. Bunun üzerine heyecanlanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Balotelli'nin paylaşımlarının altında "Galatasaray'a gel" anlamındaki "Come to Galatasaray" yorumları yaptı.
İLK "ASLAN PAYLAŞIMI" DEĞİL
Balotelli, daha önce 2014 yılında da aslan fotoğrafı paylaşmış ve sarı-kırmızılı taraftarlar yine heyecanlanmıştı. Söz konusu paylaşımda Balotelli, “Aynı aslan gibiyim. Bu bizim sezonumuz. Korku yok, kaçmak yok” ifadelerini kullanırken İtalyan basını bu paylaşımı iki nedenle açıklamıştı. Burçlarla arasının iyi olduğu kaydedilen ve aslan burcu olduğu belirtilen Balotelli'nin bu paylaşımın diğer yorumu ise o dönemde formasını giydiği Milan'ın "Aslan yatağı" adındaki taraftar grubu olmasıydı.
ÇOCUĞUNUN ADI DA ASLAN
Balotelli'nin 2017'de doğan çocuğunun adı da "aslan" anlamına gelen "Lion" olduğu o dönem Avrupa basınına yansımıştı. Kasım 2017'de paylaşım çocuğuyla paylaşım yapan Balotelli'nin fotoğrafını haberleştiren Sky Sports, İtalyan futbolcunun çocuğuna "Lion" adını koyduğunu dile getirmişti.
YORUMU BEĞENDİ
Diğer bir yandan Balotelli'nin kardeşiyle yaptığı paylaşımın altına eski İtalyan milli futbolcu Fabrizio Miccoli, "Kardeşim senin Galatasaray'a gideceğini söylüyorlar" ifadelerinin bulunduğu bir yorum atarken yıldız futbolcunun fotoğrafta olan kardeşi, bu yorumu beğendi.
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