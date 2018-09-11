Roberto Mancini tarafından İtalya'nın Polonya ile oynadığı hazırlık maçının kadrosuna çağırılan ancak performansı ile eleştirilerin odağında olan Mario Balotelli'nin takım arkadaşlarından 2 hafta daha fazla tatil yaptığı belirtildi. Fransız L'Equipe gazetesinin iddiasına göre Balotelli, tatildeyken 100 kiloya kadar çıktı.

''ZATEN BURADA YOKTU...''

Gazeteye konuşan Nice kulüp yetkilisi, ''Takımın antrenmanlarına katılmadı. Burada yoktu. Olma gibi zorunluluğu da yokmuş gibi hissediyordu. Marsilya ile transfer görüşmesi yapıyordu. Zaten ligin ilk 3 haftası cezalıydı ve tatilini uzattı. Vücut şekli de hiç hazır gözükmüyordu.'' dedi.

100 kiloya kadar çıkan Mario Balotelli'nin standart kilosunun ise 88 olması gerektiği kaydedildi.

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