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Sarı kırmızılı ekipte stoper transferinin odak noktası ise Badou Ndiaye'nin Stoke City''den takım arkadaşı Bruno Martins Indi. Galatasaray yönetiminin, Ndiaye ile birlikte Hollandalı oyuncunun da kiralanması için İngiliz kulübü ile pazarlık halinde olduğu iddia ediliyor.

(Fotomaç)