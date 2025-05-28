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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar: 5. yıldızın tarihine geçmek güzel! - Galatasaray Haberleri

        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar: 5. yıldızın tarihine geçmek güzel!

        Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray'da takımın önemli isimlerden Mario Lemina, ilk özel röportajında HT Spor'da! Gabonlu yıldız, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in sorularını yanıtladı

        Giriş: 28.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:48
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        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
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        Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray toplamda 25. kez zafere ulaşarak 5. yıldızı taktı.

        Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Mario Lemia, ilk özel röportajını HT Spor'a verdi. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in sorularını yanıtlayan Gabonlu yıldız önemli açıklamalarda bulundu.

        İşte Lemina'nın HT Spor'a özel açıklamaları:

        "Burada bu şampiyonluğu kazanmak çok çok güzel bir his. İyi bir şekilde başladık ve iyi bir şekilde bitirebildik. Üç kez üst üste şampiyon olmak tarihi bir olay ve biz de burada tarih yazdık formamıza 5. yıldızı taktık. Bu tarihin parçası olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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        "KUTLAMALAR ÇOK GÜZELDİ"

        "Kutlamalar çok çok güzeldi o kadar taraftarı ve ilgiyi görmek hoşuma gitti. Bence Galatasaray bu ilgiyi hak ediyor. Burada da biz en iyisini vermek istiyoruz bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Galatasaray taraftarının zaten büyük olduğunu biliyordum ancak oradaki kutlamalarda bir kez daha ne kadar büyük olduğunu gördüm."

        "5 yıl sonra seni en çok şaşırtan şey ne oldu?"

        "Açıkçası taraftarlarla ilgili bir şey söylememem onlar eskinden de mükemmeldi şimdi de öyleler. Ancak tabii ki 5 sene sonra geri döndüm ve bu takımın bir parçası oldum. Tabii ki kalbimde her zaman bir yeri vardı Galatasaray'ın baktığımız zaman mükemmel bir takıma sahibiz şampiyonluğu da en hızlı, güzel şekilde elde ettiğimizi düşünüyorum."

        "OKAN BURUK GELECEKTE DAHA BAŞARILI OLACAKTIR"

        "Fatih Terim ve Okan Buruk her ikisi de çok farklı insanlar yönetim şekilleri de farklı. İlk dönemimde Fatih Terim ile çalıştım kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz vardı. Okan hocaya baktığımız zaman ise çok başarılı oyuncularıyla olan yönetimi çok iyi ve iyi oyuncuları doğru zamanda getirip başarıyı sağladığını düşünüyorum. Okan hocanın gelecekte de daha büyük başarılar kazanacağını düşünüyorum."

        "OSIMHEN DÜNYADAKİ EN İYİ 3 FORVETTEN BİRİ"

        "Osimhen buraya geldiğinde burada olduğu için çok mutlu oldum. Kendisi çok çok büyük bir futbolcu dünyada bence en iyi 3 forvetten birisi onunla aynı takımda olmak gurur veriyor. Kendisinin her şeyi hak ettiğini düşünüyorum bütün ilgiyi ve alakayı. Tabii ki Galatasaray'da kalırsa büyük bir oyuncu olarak devam edecek ama bu onun kararı ve onun kararına saygı duymamız lazım."

        "Futbol tecrübelerden, nasıl algıladığınızdan itibaren oluşuyor. Daha önceki halimle şuanki halim arasında çok fark var. Tabii arada değişen şey tecrübelerim oldu artık oyunu daha iyi anlamaya ve taraftarları anlamaya çalışıyorum."

        "MERTENS VE MUSLERA ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULAR"

        "Mertens ve Muslera çok çok önemli oyuncular. Muslera'ya baktığımız zaman burada 15 sene geçirmiş nerdeyse ve bu kulübün tarihinde yer alan inanılmaz efsane bir oyuncu. Mertens ise çok çok büyük bir oyuncu kazanma isteğiyle tecrübelerini takıma verdi. Onların yerine birini koyabileceğimizi düşünmüyorum sadece yeni oyuncular gelecekler ve onlarla beraber yeni bir yol çizeceğiz."

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