        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mario Lemina: Ders alacağımız bir maçı geride bıraktık - Futbol Haberleri

        Mario Lemina: Ders alacağımız bir maçı geride bıraktık

        Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, Devler Ligi'ndeki Juventus maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ders alacağımız bir maçı geride bıraktık" dedi.

        Giriş: 26.02.2026 - 02:41 Güncelleme:
        "Ders alacağımız bir maçı geride bıraktık"

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a 3-2 yenilse de ilk maçı evinde 5-2 kazandığı için son 16'ya yükselen Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina, ders almaları gerektiğini söyledi.

        "DERS ALACAĞIMIZ BİR MAÇI GERİDE BIRAKTIK"

        Mücadeleyi değerlendiren Lemina, "Juventus'a karşı turu geçtik. Aslında garip bir maçtı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık, kolay olacakmış gibi oynadık ve ders alacağımız bir maçı geride bıraktık. Erkeden böyle bir maçı bitirmemiz gerekirdi." dedi.

        "GARİP BİR HİS YAŞADIK"

        Açıklamalarına devam eden tecrübeli futbolcu, "Garip bir hisse düştük ve şüphelenmeye başladık. Daha iyi yönetebilirdik. İlk 11 ve kulübede iyi oyuncularımız olduğu için turu geçtik. Bir sonraki maçlarda böyle şeyler yapmamalıyız, ders çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

