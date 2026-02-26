Mario Lemina: Ders alacağımız bir maçı geride bıraktık

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a 3-2 yenilse de ilk maçı evinde 5-2 kazandığı için son 16'ya yükselen Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina, ders almaları gerektiğini söyledi.

Mücadeleyi değerlendiren Lemina, "Juventus'a karşı turu geçtik. Aslında garip bir maçtı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık, kolay olacakmış gibi oynadık ve ders alacağımız bir maçı geride bıraktık. Erkeden böyle bir maçı bitirmemiz gerekirdi." dedi.

"GARİP BİR HİS YAŞADIK"

Açıklamalarına devam eden tecrübeli futbolcu, "Garip bir hisse düştük ve şüphelenmeye başladık. Daha iyi yönetebilirdik. İlk 11 ve kulübede iyi oyuncularımız olduğu için turu geçtik. Bir sonraki maçlarda böyle şeyler yapmamalıyız, ders çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.