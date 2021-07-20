"Marmara'nın şirin kenti" Yalova doğal güzellikleriyle büyülüyor

AA

Marmara Denizi'ne 123 kilometre kıyısı bulunan Yalova, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesiyle doğaseverlerin günübirlik ya da uzun süreli tatil için tercih ettiği önemli adreslerden biri haline geldi. Birçok plajı, şifalı Termal Kaplıcaları, yemyeşil örtü içinde mesire ve kamp alanlarına sahip kent, her yıl olduğu gibi bu yaz mevsiminde de çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde yer alan Erikli ve Delmece yaylaları, Çifte Şelale ve dipsiz göl de yoğun ilgi görüyor.