Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Hasat döneminde, ya ürün az alınacaktı parası peşin ödenecekti ya da ürün çok alınacak bedellerinin bir kısmı ötelenecekti. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak daha çok ürün almayı tercih ettik” dedi.



2018/2019 ürün alım kampanyasında 51 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, üreticilere kalan yüzde 20 ürün bedellerini 15 Mayıs Çarşamba günü ödeyecek. Yapılacak olan ödemeyle alınan ürün bedelleri karşılığı 352 milyon TL tamamlanmış olacaktır. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “352 milyon TL tutarındaki ürün bedellerinin yüzde 60’ı peşin, yüzde 20’si 25 Ocak’ta olmak üzere yüzde 80‘i ödenmiş ve kalan yüzde 20’lik dilimin mayıs sonunda ödeneceğini açıklamıştık. Yaptığımız planlama kapsamında, ürün satışlarımızın olumlu yansıdığından kalan 77,5 milyon TL tutarındaki ürün bedelleri, 15 gün erken ödenmiş olacaktır. Ortaklarımız ürün alım kampanya döneminde, ‘Yeter ki ürünümüzü alın, bedelini de ne zaman öderseniz ödeyin’ demiş olsa da, rekolte beyan dışı ve rekolte beyan aşımlarının tamamı ödenecek ve ortaklarımıza borcumuz kalmayacaktır” dedi.



Alınan üründen 1 kilo satmadan 51 bin 500 ton ürün bedelinin tamamını peşin ödeyecek bir sistemin olmadığını belirten Başkan Asa, “Bir kez daha vurgulamak isterim ki, ürün bedelleri 1 TL kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla ve takvim öne çekilerek ödenmektedir. Eğer kredi çekmiş olsaydık, kullanılan kredinin faizi kilogram başı maliyetlerimize yansıyacaktı. Kaldı ki hasat döneminde piyasa koşullarının üzerinde bir fiyatla ürün alımı yapıldığını bütün ortaklarımız çok iyi biliyor. Üreticilerimizin kampanya döneminden 6 ay sonra kendi havuzlarından Marmarabirlik’in çiğ alım fiyatlarının altında bir fiyatla ürün sattıkları görülmektedir. Bu da bizi üzmektedir” ifadelerini kullandı.

"ÜRÜN ALINMAYACAĞINA YÖNELİK HABERLER DOĞRU DEĞİL"



Bazı çevrelerce önümüzdeki ürün alım kampanyasında ürün alınmayacağı yönünde spekülatif açıklamalar yapıldığını belirten Hidamet Asa, “Buradan üreticilerimize sesleniyorum. Marmarabirlik’in ürün almaması söz konusu bile olamaz. Her zaman ortaklarımızın zor gününde yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Marmarabirlik olarak satışlarımız olumlu yönde gitmektedir, sıkıntımız da yoktur. 2019 yılında hedefimiz fire hariç 40 bin ton ürün satmaktır. Ayrıca bu yıl yine üründe ‘var’ yılı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki hasat dönemine de ciddi bir şekilde hazırlanmaktayız” diye konuştu.

Üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek için katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Asa, “Üreticilerimiz tarafından göztaşı ve bakırlı olarak bilinen, zirai ilaç ile gübrenin en uygun fiyat ile temin edilebilmesi için, piyasalardaki dengeleyici görevimizle, ortaklarımızın girdi maliyetlerinin düşmesine katkı sağlamaktayız” dedi.



Hidamet Asa, Marmarabirlik olarak daha önceki yıllarda olduğu gibi, ihtiyaç duyulması halinde üretici havuzlarından ürün alımı yapabileceklerini de sözlerine ekledi.





