Geçtiğimiz günlerde Çin tarafından Mars yörüngesine gönderilen Tienvın-1 aracı tarafından Mars'ın hilal görünümü kaydedilmiş fotoğraflar dünyada büyük ilgi görmüştü. Çin'in ardından şimdi de NASA Mars'tan yeni fotoğraflar gönderdi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter isimli keşif aracı tarafından Mars yörüngesinden kaydedilen yeni fotoğraflar dünyaya servis edildi.

Fotoğrafta 5 kilometre çapındaki kreterde bulunan kum tepeleri ve bu tepelerin üzerindeki buz kütleleri rahatlıkla görülebiliyor. Yeni fotoğraflar insanlığın Kızıl Gezegen'le ilgili meraklarını gidermesinde ve bilim insanlarının çalışmalarında büyük rol oynadı.

Mars Reconnaissance Orbiter keşif aracı Mars yörüngesine girmişti.