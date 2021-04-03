Elektrikte 'Normalleşme' ile gelen sürpriz büyüme 0:00 / 0:00

Türkiye’nin, mart ayı elektrik üretim ve tüketim verileri ortaya çıktı. Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Doğan’ın yaptığı çalışmaya göre, mart ayında elektrik tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.2 arttı. 24 milyar 819 milyon kilovatsaatten, 27 milyar 602 milyon kilovatsaate çıktı. Tüketim, bu yıl şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 düşmüştü. Ocak ayında da, 2020 Ocak ayına göre yüzde 0.1 gerilemişti.

Mart ayındaki olağanüstü büyüme, yılın ilk çeyreğine de damgasını vurdu. Ocak-Mart döneminde toplam tüketim, 78 milyar 738 milyon kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın eş dönemine göre artış, yüzde 2.5 oldu.

ÜRETİM VE KAYNAKLAR



Mart ayında 27 milyar 879 milyon kilovatsaat üretim yapıldı. Toplam üretim içinde doğal gaz 8 milyar kilovatsaatlik üretimle yüzde 28.9 pay aldı. Yerli kömürün payı yüzde 12.3 (3.4 milyar kilovatsaat üretim) oldu. Barajlar, 6 milyar 17 milyon kilovatsaatlik üretimle yüzde 22’lik paya sahip oldu. Yenilenebilir enerjinin (rüzgar, güneş ve diğerleri) payı yüzde 18.2 (5 milyar kilovatsaat üretimle) olarak ölçüldü.

NORMALLEŞME ETKİSİ

Doğan, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, yüzde 11.2’lik büyümeyle ilgili olarak, “Normalleşme adımlarının etkisiyle elektrik tüketimi de doğal olarak artış kaydetti. Lokantalar, restoranlar ve diğer işletmeler açıldı. Sınırlamalar kaldırıldı. Tüketim aylık bazda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.2’lik artış gösterdi” dedi.