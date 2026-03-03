Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi MART KİRA ZAMMI 2026: Mart kira tavan zam oranı ne oldu, Mart ayında iş yeri ve konutlarda en fazla yüzde kaç kira zammı yapılacak?

        Mart kira artış oranı belli oldu! Mart ayında iş yeri ve konutlarda kiraya yüzde kaç zam yapılabilir?

        Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Mart kira artış oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira zam oranı da belli oldu. Ocak ayında kira artış oranı yüzde 33,98 olarak duyurulmuştu. Peki, Mart ayı ev ve iş yeri kira zam oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 10:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren Mart kira zammı belli oldu. TÜİK'in Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Mart ayında dair konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da netleşti. Peki, 026 Mart kira zammı tavan oranı yüzde kaç oldu?

        2

        2026 MART KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI!

        Konut ve iş yeri kiraları için mart ayında yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.

        Kirada zam oranında 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı şubat ayın enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 33,39 oldu.

        Böylece konut ve iş yeri kiralarında martta yapılabilecek tavan zam oranı yüzde 33,39 olarak ortaya çıktı.

        2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

        3

        2026 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

        Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Şubat ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira zam tavanı belli oldu.

        12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira zam tavan oranı yüzde 33,98 oldu.

        4
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu