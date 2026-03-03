Mart kira artış oranı belli oldu! Mart ayında iş yeri ve konutlarda kiraya yüzde kaç zam yapılabilir?
Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Mart kira artış oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira zam oranı da belli oldu. Ocak ayında kira artış oranı yüzde 33,98 olarak duyurulmuştu. Peki, Mart ayı ev ve iş yeri kira zam oranı yüzde kaç oldu?
Peki, 026 Mart kira zammı tavan oranı yüzde kaç oldu?
2026 MART KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI!
Konut ve iş yeri kiraları için mart ayında yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.
Kirada zam oranında 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı şubat ayın enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 33,39 oldu.
Böylece konut ve iş yeri kiralarında martta yapılabilecek tavan zam oranı yüzde 33,39 olarak ortaya çıktı.
2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.
2026 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Şubat ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira zam tavanı belli oldu.
12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira zam tavan oranı yüzde 33,98 oldu.