        Mart kira zammı oranı belli oluyor: 2026 Mart konut ve iş yerlerinde tavan kira zam oranı yüzde kaç olacak, en fazla yüzde kaç zam yapılabilecek?

        Mart kira artış oranı belli oluyor: 2026 Mart konut ve iş yerlerinde kira tavan zam oranı yüzde kaç olacak?

        Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği Mart kira artış oranı bugün belli oluyor. TÜİK'in Şubat enflasyon rakamlarını açıklamasıyla konut ve iş yerlerinde yapılacak en yüksek kira zam oranı açıklanacak. Ocak ayında kira zam oranı yüzde 33,98 olarak belirlenmişti. Peki, Mart ev ve iş yeri kira zam oranı ne zaman açıklanır?

        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 07:00 Güncelleme:
        1

        TÜİK tarafından açıklanacak Şubat enflasyon rakamları ile beraber, Mart ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Milyonlarca ev sahibi ve kiracının beklediği oran, aylık enflasyona göre belli oluyor. Geçen ay kira tavan zam oranı yüzde 33,98 olmuştu. Peki, 2026 Mart kira artış oranı ne zaman belli olacak?

        2

        2026 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK, 3 Mart 2026 Salı bugün saat 10.00'da Şubat enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu enflasyon doğrultusunda Mart kira artış oranı belli olacak.

        3

        2026 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

        Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Şubat ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira zam tavanı belli oldu.

        12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira zam tavan oranı yüzde 33,98 oldu.

        4
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
