TÜİK tarafından açıklanacak Şubat enflasyon rakamları ile beraber, Mart ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Milyonlarca ev sahibi ve kiracının beklediği oran, aylık enflasyona göre belli oluyor. Geçen ay kira tavan zam oranı yüzde 33,98 olmuştu. Peki, 2026 Mart kira artış oranı ne zaman belli olacak?