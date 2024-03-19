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        Haberler Yaşam Marteniçka bilekliği ne zaman çıkarılır? Marteniçka 1 Mart’tan sonra takılır mı? Marteniçka hikayesi

        Marteniçka bilekliği ne zaman çıkarılır? Marteniçka 1 Mart'tan sonra takılır mı?

        Mart ayı itibariyle marteniçkalar takıldı. Kırmızı ve beyaz ipten oluşan marteniçka sağlık, şans, bolluk, bereket gibi iyi dileklerle takılıyor. Bulgaristan'da da 1300'lü yıllardan bu yana baharın gelişinin "marteniçka" bileklikleriyle kutlanıyor. Peki Marteniçka bilekliği ne zaman çıkarılır? Marteniçka 1 Mart'tan sonra takılır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:27
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        Marteniçkanın çıkarılacağı gün merak konusu oluyor. Mart ayının başında takılan Marteniçkaların özellikle Bulgar ve Balkan kültüründe yer edinmiş bir gelenek olduğu biliniyor. Bu kültüre göre; kişiler yakınlarına ve sevdiklerine huzur, sağlık dileyerek hediye ettikleri kırmızı beyaz bilekliklerinin hikayesi geçmişe dayanıyor. Peki Marteniçka bilekliği ne zaman çıkarılır? Marteniçka 1 Mart’tan sonra takılır mı?

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        MARTENİÇKA'NIN HİKAYESİ!

        Marteniçka, 1 Mart'tan başlayarak Mart'ın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar

        Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına "martenitsa" olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Âdete göre, martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar.

        Marteniçkalar el yapımıdır, asla satın alınamaz, yalnızca hediye edilebilir, mütevazı bir dilekle bileğe bağlanır, baharda çiçek açan ilk ağaç dalına bağlanır ve yeterince beklenirse dilek mutlaka gerçekleşir.

        Bu bayram Bulgarcada "Çestita Baba Marta!" şeklinde kutlanır. Baba Marta – Marta Nine, günümüze kadar korunmuş en saygın geleneklerden biridir. Bu takılar, meyve ağaçlarına, evlere, ev hayvanlarına da takılırlar. Bu şekilde yeni başlayan tarım yılının da bereketli ve verimli olması için dilekler tutulur.

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        MARTENİÇKALAR NE ZAMAN ÇIKARILIR?

        Martın başından itibaren takılmaya başlanan marteniçkalar, ayın son günü bitiminde çıkarılır.

        Marteniçka takan kişi, eğer leylek görürse bilekliği çıkarır ve çiçek açan herhangi bir bitki veya ağacın dalına asarak sağlık için dua eder. O kişi eğer ay sonuna kadar leylek görmemişse 31 Mart'ta çıkarır ve bir dahaki seneye kadar isterse bilekliği saklayabilir. Bir ritüele göre, dilek tutulan yerde marteniçka toprağa gömülür veya taşın altına konulur. Leylek gördükten sonra marteniçkayı ağaca bağlamanın dileğin kabul olunmasını sağladığına inanılır.

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