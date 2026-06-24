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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Martı TAG davasında üçüncü İstinaf süreci

        Martı TAG davasında üçüncü İstinaf süreci

        Martı'nın TAG uygulamasına ilişkin davada, daha önce iki kez İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırılan karar, alt mahkeme tarafından yeniden karar verildi. Dosya üçüncü kez İstinaf'a taşınıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 12:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TAG davasında üçüncü İstinaf süreci

        Martı’nın TAG uygulamasına ilişkin davanın 7’nci duruşması, 24 Haziran’da İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü.

        İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği, İstanbul Havalimanı Turizm Taksiciler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi, Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, İstanbul Taksi Sahipleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Kayseri Otomobilciler Kamyon, Otobüs, Kamyonet ve Şoförler Odası Başkanlığı tarafından açılan davada mahkeme heyeti, davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verdi.

        Duruşma sonrası açıklama yapan TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararın üst mahkemeye taşınacağını belirtti.

        Öktem, "Taksicilerin uygulamanın bugün kapatılmasına yönelik tedbir talebi reddedildi. Genel olarak davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildi. 2024 yıllarında verilen benzer şekilde verilen karar, İstinaf Mahkemesi tarafından hatalı bulunarak kaldırılmıştı. Bu kararı da yeniden İstinaf Mahkemesi’nin değerlendirmesine sunacağız. Hukukun üstünlüğüne ve yargı süreçlerinin sağlıklı şekilde işleyeceğine olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.

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