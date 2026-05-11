        Haberler Dünyadan Martin Short kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu: Kabustu

        Şubat ayında kızını kaybeden oyuncu ve komedyen Martin Short, yaşadıklarını ilk kez anlatırken, "Kabustu" ifadesini kullandı

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 11:40 Güncelleme:
        Sessizliğini bozdu: Kabustu

        Oyuncu Martin Short, kızı Katherine Short'un yakın zamanda hayatını kaybetmesinin ardından bu durumla nasıl başa çıktığı hakkında açıklamalarda bulundu.

        76 yaşındaki oyuncu CBS kanalındaki röportajında kızı Katherine'in ölümünün aile için bir kabus olduğunu söyledi. Katherine Short, şubat ayında 42 yaşında intihar ederek hayatını kaybetmişti.

        Katherine, Oliver ve Henry Short kardeşler
        "Anlaşılan o ki, ruh sağlığı sorunları ve eşiminki gibi kanser, her ikisi de birer hastalık ve bazen hastalıklar ölümcül olabiliyor" diyen oyuncu, "Kızım da uzun süre aşırı ruh sağlığı sorunları, sınırda kişilik bozukluğu ve diğer şeylerle mücadele etti. Hiç olmadığı kadar elinden gelenin en iyisini yaptı" ifadesini kullandı.

        Short ailesi, kızlarının ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Katherine Hartley Short'un vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Short ailesi bu kayıptan dolayı yıkıldı ve bu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor. Katherine herkes tarafından seviliyordu, dünyaya getirdiği ışık ve neşe ile hatırlanacaktır" demişti.

        Katherine, lisanslı klinik sosyal hizmet uzmanı olarak özel muayenehanede çalışıyordu. Aynı zamanda bir klinikte yarı zamanlı olarak topluma yönelik hizmetler, aile destek grupları, akran desteği ve psikoterapi çalışması yapıyordu.

        2006 yılında New York Üniversitesi'nden psikoloji, toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmaları alanında lisans derecesi alan Katherine, 2010 yılında Güney California Üniversitesi'nden sosyal hizmet alanında yüksek lisans derecesi kazandı.

        Martin Short, 30 yıllık eşi Nancy Dolman ile evliliğinde üç çocuğunu evlat edinmişti. Katherine'in yanı sıra çiftin 40 yaşında Oliver ve 36 yaşında Henry adında çocukları var. Nancy Dolman, 2010 yılında 58 yaşında yumurtalık kanserinden hayatını kaybetti.

        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        G.Saray'dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Trump'ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
