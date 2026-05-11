Martin Short kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu: Kabustu

Oyuncu Martin Short, kızı Katherine Short'un yakın zamanda hayatını kaybetmesinin ardından bu durumla nasıl başa çıktığı hakkında açıklamalarda bulundu.

76 yaşındaki oyuncu CBS kanalındaki röportajında kızı Katherine'in ölümünün aile için bir kabus olduğunu söyledi. Katherine Short, şubat ayında 42 yaşında intihar ederek hayatını kaybetmişti.

Katherine, Oliver ve Henry Short kardeşler

"Anlaşılan o ki, ruh sağlığı sorunları ve eşiminki gibi kanser, her ikisi de birer hastalık ve bazen hastalıklar ölümcül olabiliyor" diyen oyuncu, "Kızım da uzun süre aşırı ruh sağlığı sorunları, sınırda kişilik bozukluğu ve diğer şeylerle mücadele etti. Hiç olmadığı kadar elinden gelenin en iyisini yaptı" ifadesini kullandı.

Short ailesi, kızlarının ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Katherine Hartley Short'un vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Short ailesi bu kayıptan dolayı yıkıldı ve bu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor. Katherine herkes tarafından seviliyordu, dünyaya getirdiği ışık ve neşe ile hatırlanacaktır" demişti.

Katherine, lisanslı klinik sosyal hizmet uzmanı olarak özel muayenehanede çalışıyordu. Aynı zamanda bir klinikte yarı zamanlı olarak topluma yönelik hizmetler, aile destek grupları, akran desteği ve psikoterapi çalışması yapıyordu.

2006 yılında New York Üniversitesi'nden psikoloji, toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmaları alanında lisans derecesi alan Katherine, 2010 yılında Güney California Üniversitesi'nden sosyal hizmet alanında yüksek lisans derecesi kazandı.

Martin Short, 30 yıllık eşi Nancy Dolman ile evliliğinde üç çocuğunu evlat edinmişti. Katherine'in yanı sıra çiftin 40 yaşında Oliver ve 36 yaşında Henry adında çocukları var. Nancy Dolman, 2010 yılında 58 yaşında yumurtalık kanserinden hayatını kaybetti.